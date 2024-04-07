Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Касаткина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 апреля 2024, 15:13 |
322
0

Дарья Касаткина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Чарльстоне

07 апреля 2024, 15:13 |
322
0
Дарья Касаткина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

7 апреля состоится финал на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче за титул сразятся Дарья Касаткина (№11 WTA) и американка Даниэль Коллинс (№22 WTA). Встреча состоится после матча с участием сестер Киченок. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, американка выиграла 1 матч.

На прошлой неделе Коллинс выиграла большой турнир в Майами, у нее винстрик из 12 матчей.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Киченок / Киченок – Крюгер / Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
Мария Саккари – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Чарльстон смотреть онлайн Даниэль Коллинс Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Футбол | 07 апреля 2024, 11:30 5
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги

Англичанин стал автором гола в матче с «Хайденхаймом»

Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Футбол | 06 апреля 2024, 17:21 3
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины

Артем Довбик может стать игроком «Ньюкасла»

ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
Футбол | 06.04.2024, 18:33
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
Теннис | 07.04.2024, 12:52
Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Футбол | 06.04.2024, 22:51
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
06.04.2024, 14:33
Футбол
Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
06.04.2024, 11:23 2
Снукер
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
06.04.2024, 03:59
Футбол
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
06.04.2024, 17:47 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем