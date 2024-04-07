Дарья Касаткина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Чарльстоне
7 апреля состоится финал на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В матче за титул сразятся Дарья Касаткина (№11 WTA) и американка Даниэль Коллинс (№22 WTA). Встреча состоится после матча с участием сестер Киченок. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, американка выиграла 1 матч.
На прошлой неделе Коллинс выиграла большой турнир в Майами, у нее винстрик из 12 матчей.
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