Дарья Касаткина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 апреля состоится финал на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче за титул сразятся Дарья Касаткина (№11 WTA) и американка Даниэль Коллинс (№22 WTA). Встреча состоится после матча с участием сестер Киченок. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, американка выиграла 1 матч.

На прошлой неделе Коллинс выиграла большой турнир в Майами, у нее винстрик из 12 матчей.

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