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  4. Два полузащитника Динамо вернулись в общую группу, Шепелев – на подходе
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 14:57 |
1209
0

Два полузащитника Динамо вернулись в общую группу, Шепелев – на подходе

Виталий Буяльский и Антон Царенко тренируются без ограничений

07 апреля 2024, 14:57 |
1209
0
Два полузащитника Динамо вернулись в общую группу, Шепелев – на подходе
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что к тренировкам без ограничений в общей группе вернулись центральные полузащитники Виталий Буяльский и Антон Царенко.

Сообщается, что оба игрока готовятся к ближайшему матчу «бело-синих», против черкасского ЛНЗ, который состоится в понедельник.

Еще один центральный полузащитник, Владимир Шепелев, вернется в общую группу уже через несколько дней.

Отметим, что Буяльский в этом сезоне сыграл 14 матчей в УПЛ, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. У Виталия были проблемы с голеностопным суставом правой ноги, он пропустил больше месяца.

Царенко сыграл 5 матчей в чемпионате, результативными действиями не отметился.

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Виталий Буяльский Антон Царенко Владимир Шепелев Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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