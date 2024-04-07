Два полузащитника Динамо вернулись в общую группу, Шепелев – на подходе

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что к тренировкам без ограничений в общей группе вернулись центральные полузащитники Виталий Буяльский и Антон Царенко.

Сообщается, что оба игрока готовятся к ближайшему матчу «бело-синих», против черкасского ЛНЗ, который состоится в понедельник.

Еще один центральный полузащитник, Владимир Шепелев, вернется в общую группу уже через несколько дней.

Отметим, что Буяльский в этом сезоне сыграл 14 матчей в УПЛ, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. У Виталия были проблемы с голеностопным суставом правой ноги, он пропустил больше месяца.

Царенко сыграл 5 матчей в чемпионате, результативными действиями не отметился.