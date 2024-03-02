Что случилось? Стала известна причина отсутствия Буяльского в заявке Динамо

Сегодня, 2 марта «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ принимает одесский «Черноморец». Один из лидеров киевлян, Виталий Буяльский, не попал даже в заявку команды на поединок против одесситов.

Причиной отсутствия Буяльского является травма. В последние дни он не тренировался с командой. Характер травмы 31-летнего атакующего полузащитника и сроки восстановления пока что не известны.

В нынешнем сезоне на счету Буяльского 7 голов и 5 ассистов в 14 матчах УПЛ за «Динамо».