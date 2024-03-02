Украина. Премьер лига02 марта 2024, 15:57 |
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Что случилось? Стала известна причина отсутствия Буяльского в заявке Динамо
Лидер киевлян не принимает участие в матче с «Черноморцем»
02 марта 2024, 15:57 |
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Сегодня, 2 марта «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ принимает одесский «Черноморец». Один из лидеров киевлян, Виталий Буяльский, не попал даже в заявку команды на поединок против одесситов.
Причиной отсутствия Буяльского является травма. В последние дни он не тренировался с командой. Характер травмы 31-летнего атакующего полузащитника и сроки восстановления пока что не известны.
В нынешнем сезоне на счету Буяльского 7 голов и 5 ассистов в 14 матчах УПЛ за «Динамо».
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Как сообщил журналист FootballHub Алексей Корицкий, капитан "бело-синих" отсутствует в заявке из-за небольшого дискомфорта.При этом отмечается, что травма Буяльского несерьезная. Наставник "Динамо" Александр Шовковский решил не рисковать и не использовать хавбека, но в ближайших играх на него рассчитывают.
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