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  4. Михавко и Шапаренко – в основе Динамо на матч с Черноморцем
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 14:34 | Обновлено 02 марта 2024, 14:41
1533
3

Михавко и Шапаренко – в основе Динамо на матч с Черноморцем

Одессы приехали в гости к «Динамо»

02 марта 2024, 14:34 | Обновлено 02 марта 2024, 14:41
1533
3
Михавко и Шапаренко – в основе Динамо на матч с Черноморцем
ФК Динамо. Тарас Михавко

Сегодня, 2 марта «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Волошин, Кабаев, Ванат

«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузик, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Ийеде

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Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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Gargantua
а что с Буяльским?
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+1
Wlad West
Как сообщил журналист FootballHub Алексей Корицкий, капитан "бело-синих" отсутствует в заявке из-за небольшого дискомфорта.При этом отмечается, что травма Буяльского несерьезная. Наставник "Динамо" Александр Шовковский решил не рисковать и не использовать хавбека, но в ближайших играх на него рассчитывают.
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DK1961
Буи нет даже в запасе
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0
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