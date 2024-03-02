Михавко и Шапаренко – в основе Динамо на матч с Черноморцем

Сегодня, 2 марта «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Волошин, Кабаев, Ванат

«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузик, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Ийеде