Украина. Премьер лига02 марта 2024, 14:34 | Обновлено 02 марта 2024, 14:41
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Михавко и Шапаренко – в основе Динамо на матч с Черноморцем
Одессы приехали в гости к «Динамо»
02 марта 2024, 14:34 | Обновлено 02 марта 2024, 14:41
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Сегодня, 2 марта «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Волошин, Кабаев, Ванат
«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузик, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Ийеде
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