ITF07 апреля 2024, 14:43 |
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Овчаренко остановился в шаге от титула в Тунисе
Александр проиграл в финале лидеру посева
07 апреля 2024, 14:43 |
117
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Украинский теннисист Александр Овчаренко (№697 АТР) не смог выиграть финал на турнире ITF M25 в Тунисе.
В матче за титул украинец в двух сетах проиграл первому сеяному французу Мануэлю Гинару (№245 АТР)
Хаммамет. Финал
Александр Овчаренко (Украина, PR) – Мануэль Гинар (Франция, 1) – 0:6, 3:6
Овчаренко сыграл седьмой финал на уровне ITF-тура, на его счету 4 титула. В текущем сезоне он выиграл грунтовый 15-тысячник в Хорватии.
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