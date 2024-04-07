Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Овчаренко остановился в шаге от титула в Тунисе
ITF
07 апреля 2024, 14:43 |
117
0

Овчаренко остановился в шаге от титула в Тунисе

Александр проиграл в финале лидеру посева

07 апреля 2024, 14:43 |
117
0
Овчаренко остановился в шаге от титула в Тунисе
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№697 АТР) не смог выиграть финал на турнире ITF M25 в Тунисе.

В матче за титул украинец в двух сетах проиграл первому сеяному французу Мануэлю Гинару (№245 АТР)

Хаммамет. Финал
Александр Овчаренко (Украина, PR) – Мануэль Гинар (Франция, 1) – 0:6, 3:6

Овчаренко сыграл седьмой финал на уровне ITF-тура, на его счету 4 титула. В текущем сезоне он выиграл грунтовый 15-тысячник в Хорватии.

По теме:
Соболева и Овчаренко вышли в финалы на турнирах ITF
Соболева и Овчаренко пробились в полуфиналы на турнирах ITF
Овчаренко выиграл первый титул ITF с 2022 года
Александр Овчаренко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Другие виды | 07 апреля 2024, 07:29 0
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса
Скандал в УАФ, матчи Зинченко, Миколенко, Трубина, разгром от Вереса

Главные новости за 6 апреля на Sport.ua

У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Футбол | 06 апреля 2024, 19:55 1
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году

Украинец помог «ирискам» победить «Бернли»

Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Другие виды | 07.04.2024, 13:08
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
Теннис | 07.04.2024, 12:52
Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
Соболева завоевала титул на турнире ITF в Италии
Атлетик – победитель Кубка Испании
Футбол | 07.04.2024, 03:00
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
05.04.2024, 18:11 76
Футбол
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
05.04.2024, 21:05
Бокс
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
06.04.2024, 18:33
Футбол
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
05.04.2024, 11:31 27
Футбол
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
06.04.2024, 03:59
Футбол
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
06.04.2024, 13:30 9
Бокс
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
06.04.2024, 06:15 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем