Овчаренко остановился в шаге от титула в Тунисе

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№697 АТР) не смог выиграть финал на турнире ITF M25 в Тунисе.

В матче за титул украинец в двух сетах проиграл первому сеяному французу Мануэлю Гинару (№245 АТР)

Хаммамет. Финал

Александр Овчаренко (Украина, PR) – Мануэль Гинар (Франция, 1) – 0:6, 3:6

Овчаренко сыграл седьмой финал на уровне ITF-тура, на его счету 4 титула. В текущем сезоне он выиграл грунтовый 15-тысячник в Хорватии.