Овчаренко выиграл первый титул ITF с 2022 года
Александр стал лучшим на соревновнаиях в Хорватии
Украинский теннисист Александр Овчаренко (№788 АТР) одержал победу в финале грунтового турнира ITF М15 в Хорватии.
В матче за титул 22-летний украинец одолел итальянца Федерико Арнаболди (№586 АТР).
Опатия. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Федерико Арнаболди (Италия) – 6:1, 6:0
Отметим, что Овчаренко впервые с ноября 2022 года сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде. Это его четвертый титул, всы были выиграны на грунте.
Ранее титул в Египте выиграл Вадим Урсу.
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