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  4. Овчаренко выиграл первый титул ITF с 2022 года
ITF
24 марта 2024, 15:59 | Обновлено 24 марта 2024, 16:02
262
0

Овчаренко выиграл первый титул ITF с 2022 года

Александр стал лучшим на соревновнаиях в Хорватии

24 марта 2024, 15:59 | Обновлено 24 марта 2024, 16:02
262
0
Овчаренко выиграл первый титул ITF с 2022 года
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№788 АТР) одержал победу в финале грунтового турнира ITF М15 в Хорватии.

В матче за титул 22-летний украинец одолел итальянца Федерико Арнаболди (№586 АТР).

Опатия. Финал
Александр Овчаренко (Украина) – Федерико Арнаболди (Италия) – 6:1, 6:0

Отметим, что Овчаренко впервые с ноября 2022 года сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде. Это его четвертый титул, всы были выиграны на грунте.

Ранее титул в Египте выиграл Вадим Урсу.

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Александр Овчаренко
Источник Sport.ua
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