Овчаренко выиграл первый титул ITF с 2022 года

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№788 АТР) одержал победу в финале грунтового турнира ITF М15 в Хорватии.

В матче за титул 22-летний украинец одолел итальянца Федерико Арнаболди (№586 АТР).

Опатия. Финал

Александр Овчаренко (Украина) – Федерико Арнаболди (Италия) – 6:1, 6:0

Отметим, что Овчаренко впервые с ноября 2022 года сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде. Это его четвертый титул, всы были выиграны на грунте.

Ранее титул в Египте выиграл Вадим Урсу.