ITF24 марта 2024, 14:18 |
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Урсу выиграл второй одиночный титул подряд
Украинский теннисист стал лучшим на соревнованиях в Шарм-эш-Шейхе
24 марта 2024, 14:18 |
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Украинский теннисист Вадим Урсу стал чемпионом на турнире ITF М15 в Египте.
В матче за титул украинский теннисист, посеянный под вторым номером, победил лидера посева Криса ван Вика из ЮАР.
Шарм-эш-Шейх. Финал
Вадим Урсу (Украина) – Крис ван Вик (ЮАР) – 6:0, 6:0
В полуфинале Вадим одолел еще одного укрианца Юрия Джавакяна.
Отметим, что Урсу выиграл шестой одиночный трофей в рамках ITF-тура. На прошлой неделе он стал победителем турнира аналогичной категории.
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