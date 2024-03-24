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ITF
24 марта 2024, 14:18 |
70
1

Урсу выиграл второй одиночный титул подряд

Украинский теннисист стал лучшим на соревнованиях в Шарм-эш-Шейхе

24 марта 2024, 14:18 |
70
1
Урсу выиграл второй одиночный титул подряд
ITF. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу стал чемпионом на турнире ITF М15 в Египте.

В матче за титул украинский теннисист, посеянный под вторым номером, победил лидера посева Криса ван Вика из ЮАР.

Шарм-эш-Шейх. Финал
Вадим Урсу (Украина) – Крис ван Вик (ЮАР) – 6:0, 6:0

В полуфинале Вадим одолел еще одного укрианца Юрия Джавакяна.

Отметим, что Урсу выиграл шестой одиночный трофей в рамках ITF-тура. На прошлой неделе он стал победителем турнира аналогичной категории.

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Источник Sport.ua
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Андрій Заліщук
6-0, 6-0 і це суперник був лідером посіву???
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