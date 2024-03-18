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ITF
18 марта 2024, 11:30 |
74
0

Вадим Урсу выиграл первый титул ITF в сезоне

Украинский теннисист стал чемпионом соревнований в Шарм-эш-Шейхе

18 марта 2024, 11:30 |
74
0
Вадим Урсу выиграл первый титул ITF в сезоне
ITF. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу стал чемпионом турнира ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

В поединке за титул третий сеяный украинец переиграл второго номера посева Криса ван Вика из ЮАР.

Шарм-эш-Шейх. Финал
Вадим Урсу (Украина) [3] – Крис ван Вик (ЮАР, 2) [2] – 7:5, 6:3

Отметим, что Урсу завоевал свой пятый титул ITF в одиночном разряде и первый в текущем сезоне.

За свое выступление на этой неделе Вадим заработал $2,160 призовых и 15 рейтинговых очков.

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Вадим Урсу ITF Шарм-эш-Шейх
Источник Sport.ua
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