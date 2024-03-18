ITF18 марта 2024, 11:30 |
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Вадим Урсу выиграл первый титул ITF в сезоне
Украинский теннисист стал чемпионом соревнований в Шарм-эш-Шейхе
18 марта 2024, 11:30 |
74
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Украинский теннисист Вадим Урсу стал чемпионом турнира ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).
В поединке за титул третий сеяный украинец переиграл второго номера посева Криса ван Вика из ЮАР.
Шарм-эш-Шейх. Финал
Вадим Урсу (Украина) [3] – Крис ван Вик (ЮАР, 2) [2] – 7:5, 6:3
Отметим, что Урсу завоевал свой пятый титул ITF в одиночном разряде и первый в текущем сезоне.
За свое выступление на этой неделе Вадим заработал $2,160 призовых и 15 рейтинговых очков.
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