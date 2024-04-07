Экс-тренер МЮ назвал сильные качества Ливерпуля Клоппа

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказал мнение о «Ливерпуле», руководимым немцем Юргеном Клоппом.

«С Юргеном знаешь, чего ожидать, но против него так сложно играть. Мяч движется вперед очень быстро, и они никогда не отдыхают, когда не владеют мячом.

Победа над ними на «Олд Траффорд» в Кубке Англии (3:2 в 2021 году. – прим.) стала одним из самых ярких моментов в моей карьере в качестве тренера «Юнайтед». Та команда «Ливерпуля» с их великолепным тренером была лучшей из всех в истории клуба. Знаю, что это смелое заявление, потому что «Ливерпуль» был очень хорош в 80-х, но под руководством Юргена Клоппа они были фантастической командой», – заявил Сульшер.

В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 17:30 по киевскому времени.

Ранее Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать в «Манчестер Юнайтед».