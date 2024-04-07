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Англия
07 апреля 2024, 13:57 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:01
138
0

Экс-тренер МЮ назвал сильные качества Ливерпуля Клоппа

Сульшер – о нынешней команду мерсисайдцев

07 апреля 2024, 13:57 | Обновлено 07 апреля 2024, 14:01
138
0
Экс-тренер МЮ назвал сильные качества Ливерпуля Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказал мнение о «Ливерпуле», руководимым немцем Юргеном Клоппом.

«С Юргеном знаешь, чего ожидать, но против него так сложно играть. Мяч движется вперед очень быстро, и они никогда не отдыхают, когда не владеют мячом.

Победа над ними на «Олд Траффорд» в Кубке Англии (3:2 в 2021 году. – прим.) стала одним из самых ярких моментов в моей карьере в качестве тренера «Юнайтед». Та команда «Ливерпуля» с их великолепным тренером была лучшей из всех в истории клуба. Знаю, что это смелое заявление, потому что «Ливерпуль» был очень хорош в 80-х, но под руководством Юргена Клоппа они были фантастической командой», – заявил Сульшер.

В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 17:30 по киевскому времени.

Ранее Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать в «Манчестер Юнайтед».

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Уле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Юрген Клопп
Источник The Athletic
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