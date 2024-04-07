Игрок Ман Юнайтед предложил свои услуги Интеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль намерен стать игроком миланского «Интера».

Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» истекает этим летом. Скорее всего, Марсьяль покинет клуб на правах свободного агента.

Сообщается, что Антони Марсьяль уже предложил свои услуги миланскому «Интеру».

В сезоне-2023/2024 Марсьяль провел в АПЛ 13 матчей, забил 1 гол.

Ранее о своем будущем в «Ман Юнайтед» высказался наставник команды Эрик тен Хаг.