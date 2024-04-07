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Англия
07 апреля 2024, 13:39 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:44
494
0

Игрок Ман Юнайтед предложил свои услуги Интеру

Антони Марсьяль планирует будущее

07 апреля 2024, 13:39 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:44
494
0
Игрок Ман Юнайтед предложил свои услуги Интеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль намерен стать игроком миланского «Интера».

Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» истекает этим летом. Скорее всего, Марсьяль покинет клуб на правах свободного агента.

Сообщается, что Антони Марсьяль уже предложил свои услуги миланскому «Интеру».

В сезоне-2023/2024 Марсьяль провел в АПЛ 13 матчей, забил 1 гол.

Ранее о своем будущем в «Ман Юнайтед» высказался наставник команды Эрик тен Хаг.

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Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Football-Italia
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