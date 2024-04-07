Англия07 апреля 2024, 13:39 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:44
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Игрок Ман Юнайтед предложил свои услуги Интеру
Антони Марсьяль планирует будущее
07 апреля 2024, 13:39 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:44
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль намерен стать игроком миланского «Интера».
Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» истекает этим летом. Скорее всего, Марсьяль покинет клуб на правах свободного агента.
Сообщается, что Антони Марсьяль уже предложил свои услуги миланскому «Интеру».
В сезоне-2023/2024 Марсьяль провел в АПЛ 13 матчей, забил 1 гол.
Ранее о своем будущем в «Ман Юнайтед» высказался наставник команды Эрик тен Хаг.
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