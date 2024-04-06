Тен Хаг ответил на вопрос о своем будущем в Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после обидного поражения от «Челси» (3:4) с двумя пропущенными мячами в компенсированное время ответил на вопрос, планирует ли он дальше работать в клубе.

«У меня нет никаких сомнений в этом. Сейчас я сосредоточен на своей работе, на этом проекте. Мне действительно нравится находиться в клубе. Для меня это настоящий вызов», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Отметим, что нидерландский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В первом сезоне под руководством тен Хага «красные дьяволы» стали бронзовыми призерами АПЛ и вышли в Лигу чемпионов, в нынешнем занимают шестое место, отставая от зоны еврокубков на девять очков.