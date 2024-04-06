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  4. Тен Хаг ответил на вопрос о своем будущем в Манчестер Юнайтед
Англия
06 апреля 2024, 08:48 |
168
0

Тен Хаг ответил на вопрос о своем будущем в Манчестер Юнайтед

Специалист сосредоточен на своей работе

06 апреля 2024, 08:48 |
168
0
Тен Хаг ответил на вопрос о своем будущем в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после обидного поражения от «Челси» (3:4) с двумя пропущенными мячами в компенсированное время ответил на вопрос, планирует ли он дальше работать в клубе.

«У меня нет никаких сомнений в этом. Сейчас я сосредоточен на своей работе, на этом проекте. Мне действительно нравится находиться в клубе. Для меня это настоящий вызов», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Отметим, что нидерландский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В первом сезоне под руководством тен Хага «красные дьяволы» стали бронзовыми призерами АПЛ и вышли в Лигу чемпионов, в нынешнем занимают шестое место, отставая от зоны еврокубков на девять очков.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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