Тен Хаг ответил на вопрос о своем будущем в Манчестер Юнайтед
Специалист сосредоточен на своей работе
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после обидного поражения от «Челси» (3:4) с двумя пропущенными мячами в компенсированное время ответил на вопрос, планирует ли он дальше работать в клубе.
«У меня нет никаких сомнений в этом. Сейчас я сосредоточен на своей работе, на этом проекте. Мне действительно нравится находиться в клубе. Для меня это настоящий вызов», — цитирует тен Хага Sky Sports.
Отметим, что нидерландский специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В первом сезоне под руководством тен Хага «красные дьяволы» стали бронзовыми призерами АПЛ и вышли в Лигу чемпионов, в нынешнем занимают шестое место, отставая от зоны еврокубков на девять очков.
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