ВИДЕО. В матче Вест Хэма с Вулвз был забит сухой лист с углового
Джеймс Уорд-Прауз отличился красивым голом на 84-й минуте
Вечером 6 апреля состоялся поединок 32-го тура АПЛ между командами Вулверхэмптон и Вест Хэм (1:2).
На гол Пабло Сарабии в первом тайме с 11-метрового гости ответили точным пенальти в исполнении Лукаса Пакеты после перерыва.
Победу молотобойцам принес красивый гол на 84-й минуте прямым ударом с углового. Джеймс Уорд-Прауз записал в свой актив сухой лист.
АПЛ. 32-й тур, 6 апреля
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2
Голы: Пабло Сарабия, 33 (пен) – Лукас Пакета, 72 (пен), Джеймс Уорд-Прауз, 84 (сухой лист)
ВИДЕО. В матче Вест Хэма с Вулвз был забит сухой лист с углового
События матча
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