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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
06.04.2024 17:00 – FT 1 : 2
Вест Хэм
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Англия
07 апреля 2024, 13:03 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:04
1174
2

ВИДЕО. В матче Вест Хэма с Вулвз был забит сухой лист с углового

Джеймс Уорд-Прауз отличился красивым голом на 84-й минуте

07 апреля 2024, 13:03 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:04
1174
2
ВИДЕО. В матче Вест Хэма с Вулвз был забит сухой лист с углового
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 апреля состоялся поединок 32-го тура АПЛ между командами Вулверхэмптон и Вест Хэм (1:2).

На гол Пабло Сарабии в первом тайме с 11-метрового гости ответили точным пенальти в исполнении Лукаса Пакеты после перерыва.

Победу молотобойцам принес красивый гол на 84-й минуте прямым ударом с углового. Джеймс Уорд-Прауз записал в свой актив сухой лист.

АПЛ. 32-й тур, 6 апреля

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2

Голы: Пабло Сарабия, 33 (пен) – Лукас Пакета, 72 (пен), Джеймс Уорд-Прауз, 84 (сухой лист)

ВИДЕО. В матче Вест Хэма с Вулвз был забит сухой лист с углового

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Вест Хэм).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
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Вест Хэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Джеймс Уорд-Прауз Лукас Пакета Пабло Сарабия сухой лист пенальти
Источник Sport.ua
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