Вечером 6 апреля состоялся поединок 32-го тура АПЛ между командами Вулверхэмптон и Вест Хэм (1:2).

На гол Пабло Сарабии в первом тайме с 11-метрового гости ответили точным пенальти в исполнении Лукаса Пакеты после перерыва.

Победу молотобойцам принес красивый гол на 84-й минуте прямым ударом с углового. Джеймс Уорд-Прауз записал в свой актив сухой лист.

АПЛ. 32-й тур, 6 апреля

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2

Голы: Пабло Сарабия, 33 (пен) – Лукас Пакета, 72 (пен), Джеймс Уорд-Прауз, 84 (сухой лист)

ВИДЕО. В матче Вест Хэма с Вулвз был забит сухой лист с углового