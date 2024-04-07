«Мне наплевать». Спортдир Баварии – о новом наставнике команды

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в эфире телеканала ZDF высказался о поиске клубом нового главного тренера.

Признание Эберль сделал после поражения мюнхенцев от «Хайденхайма» (2:3) в 28-м туре Бундеслиги, а также в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится в Лондоне 9 апреля.

«Мне наплевать на поиск тренера. Сейчас все внимание на игре [с «Арсеналом»] во вторник. Это уже достаточно сложно.

Во вторник нам предстоит отправиться в Лондон, где мы встретимся с командой, которая – при всем уважении к «Хайденхайму» – на класс выше их с точки зрения игры. Нам нужно перевернуть ситуацию, чтобы не получить оплеуху», – заявил Эберль.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Гарри Кейн обновил 60-летний рекорд Бундеслиги.