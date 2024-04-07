Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги

В субботу, 6 апреля, в 28-м туре чемпионата Германии «Бавария» проиграла со счетом 2:3 «Хайденхайму».

В составе мюнхенцев автором одного гола стал английский нападающий Гарри Кейн. Это его уже 32-й гол в чемпионате Германии сезона-2023/2024.

Впервые в истории Бундеслиги игрок, который проводит свой дебютный сезон в турнире, забил такое количество голов.

Предыдущее достижение в 31 гол принадлежало Уве Зеелеру – бывшему игроку «Гамбурга» и сборной Германии. Оно было установлено в сезоне-1963/1964 – в первом в истории турнире немецкой Бундеслиги.

Заметим, что сейчас исторический рекорд по количеству голов за сезон принадлежит бывшему форварду «Баварии» Роберту Левандовски. Он забил 41 гол в сезоне-2020/2021.