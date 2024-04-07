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  4. Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Германия
07 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:23
1409
3

Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги

Англичанин стал автором гола в матче с «Хайденхаймом»

07 апреля 2024, 11:30 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:23
1409
3
Кейн – в истории. Гарри побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В субботу, 6 апреля, в 28-м туре чемпионата Германии «Бавария» проиграла со счетом 2:3 «Хайденхайму».

В составе мюнхенцев автором одного гола стал английский нападающий Гарри Кейн. Это его уже 32-й гол в чемпионате Германии сезона-2023/2024.

Впервые в истории Бундеслиги игрок, который проводит свой дебютный сезон в турнире, забил такое количество голов.

Предыдущее достижение в 31 гол принадлежало Уве Зеелеру – бывшему игроку «Гамбурга» и сборной Германии. Оно было установлено в сезоне-1963/1964 – в первом в истории турнире немецкой Бундеслиги.

Заметим, что сейчас исторический рекорд по количеству голов за сезон принадлежит бывшему форварду «Баварии» Роберту Левандовски. Он забил 41 гол в сезоне-2020/2021.

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Гарри Кейн Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Хайденхайм
Источник Официальный сайт Бундеслиги
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Комментарии 3
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pol-55
Не було б у цьому сезоні у Баварії Гаррі(єдина заслуга Тухеля),ця команда *болталась*би в десятці.
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+1
antt
Це як в анекдоті . А що це йому дало. Кейн феєрить, а Баварія програє баєру чемпіонат. А іншим командам матчі.. Про цю команду взагалі  не чув раніше.
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-1
ErichMariaШевченко
Пришёл Гарри и в Германии начался "нормальный" чемпионат. 
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-1
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