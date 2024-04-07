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ATP
07 апреля 2024, 12:19 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:29
268
0

Легендарный Надаль рассказал о своей нынешней физической форме

Испанец сделал откровенное признание

07 апреля 2024, 12:19 | Обновлено 07 апреля 2024, 12:29
268
0
Легендарный Надаль рассказал о своей нынешней физической форме
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который в свое время был первым номером мирового рейтинга, рассказал о своем сегодняшнем физическом состоянии.

«Мне становится все труднее. Это тяжелые полтора года, но я стараюсь каждый день. Сложно добиться конкурентоспособного положения. У меня все хорошо на личном уровне, но на профессиональном – сложно. И мне приходится взвешивать все моменты. На данный момент я не могу выступать из-за физических проблем.

У многих людей есть психические проблемы, и у меня они тоже возникают. Потому что на работе я не могу бороться за свои цели. У меня проблемы с животом с тех пор, как я вернулся из Австралии. Мы пробуем разные способы восстановления», – признался Надаль.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира в Монте-Карло, который стартует 7 апреля.

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Рафаэль Надаль
Источник Movistar
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