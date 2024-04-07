Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, кто из его коллег по туру является лучшим игроком в текущем году.

«Янник Синнер на данный момент лучший игрок в мире в этом году. Он добился огромных успехов. Он значительно улучшился. В целом его игра, его подача, его движения и психологический настрой, он всегда рядом. В важных матчах Янник отличается от остальных. За последние шесть месяцев и до этого он выигрывал важные матчи. Он извлек важные уроки из своего предыдущего опыта и стал более жёстким игроком. Более выдающимся игроком», – признался Джокович.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович установил высшее достижение тура, побив рекорд Федерера.