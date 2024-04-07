Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
ATP
07 апреля 2024, 11:48 |
328
0

Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года

Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года

07 апреля 2024, 11:48 |
328
0
Джокович назвал лучшего теннисиста 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, кто из его коллег по туру является лучшим игроком в текущем году.

«Янник Синнер на данный момент лучший игрок в мире в этом году. Он добился огромных успехов. Он значительно улучшился. В целом его игра, его подача, его движения и психологический настрой, он всегда рядом. В важных матчах Янник отличается от остальных. За последние шесть месяцев и до этого он выигрывал важные матчи. Он извлек важные уроки из своего предыдущего опыта и стал более жёстким игроком. Более выдающимся игроком», – признался Джокович.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович установил высшее достижение тура, побив рекорд Федерера.

По теме:
Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Синнер – первый итальянский теннисист, который заработал 20 млн призовых
Джокович побьет возрастной рекорд Федерера в статусе первой ракетки мира
Янник Синнер Новак Джокович
Источник ATP Tour
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
Футбол | 06 апреля 2024, 18:33 0
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге

Каталонцы – вторая по результативности команда в Ла Лиге

Атлетик – победитель Кубка Испании
Футбол | 07 апреля 2024, 03:00 3
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – победитель Кубка Испании

Клуб из Бильбао в финале победил «Мальорку» в серии пенальти

Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
Теннис | 06.04.2024, 21:57
Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
Сестры Киченок узнали соперниц в парном финале турнира в Чарльстоне
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Футбол | 06.04.2024, 20:38
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Бокс | 06.04.2024, 13:30
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
30-летняя американка вышла во второй крупный финал подряд
07.04.2024, 00:45 6
Теннис
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
05.04.2024, 10:39 6
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
05.04.2024, 23:51
Бокс
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 10
Футбол
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
06.04.2024, 08:31 1
Теннис
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем