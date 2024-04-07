Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура

Сербский теннисист Новак Джокович установил мировой рекорд, став самым возрастным первым номером рейтинга ATP в истории.

Новак, в активе которого 24 титула турниров серии Grand Slam, превзошел достижение легендарного швейцарца Роджера Федерера, который завершил свою карьеру в 2022 году. Он был первым номером рейтинга в возрасте 36 лет и 320 дней. Сейчас Джоковичу 36 лет и 321 день.

Напомним, ранее Новак Джокович высказался о своем возможном новом тренере.