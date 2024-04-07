ATP07 апреля 2024, 08:32 | Обновлено 07 апреля 2024, 08:37
410
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Побил рекорд Федерера. Джокович установил высшее достижение тура
Серб стал самым возрастным лидером мирового рейтинга
07 апреля 2024, 08:32 | Обновлено 07 апреля 2024, 08:37
410
0
Сербский теннисист Новак Джокович установил мировой рекорд, став самым возрастным первым номером рейтинга ATP в истории.
Новак, в активе которого 24 титула турниров серии Grand Slam, превзошел достижение легендарного швейцарца Роджера Федерера, который завершил свою карьеру в 2022 году. Он был первым номером рейтинга в возрасте 36 лет и 320 дней. Сейчас Джоковичу 36 лет и 321 день.
Напомним, ранее Новак Джокович высказался о своем возможном новом тренере.
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