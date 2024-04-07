Кубок Испании подтвердил свою уникальность в последние годы

В субботу, 6 апреля, в финале Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао добился победы над «Мальоркой» – 1:1, пенальти 4-2.

Таким образом, за последние 6 лет кубковый трофей в Испании выиграли шесть разных клубов.

В предыдущем сезоне Кубок достался мадридскому «Реалу», в 2022 году – «Бетису», в 2021-м – «Барселоне», в 2020-м – «Сосьедаду», а в 2019-м – «Валенсии».

В 2018 году, как и в 2021-м, трофей выиграла «Барселона».