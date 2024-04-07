Испания07 апреля 2024, 10:11 |
646
0
Кубок Испании подтвердил свою уникальность в последние годы
Титул завоевал «Атлетик» из Бильбао
07 апреля 2024, 10:11 |
646
0
В субботу, 6 апреля, в финале Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао добился победы над «Мальоркой» – 1:1, пенальти 4-2.
Таким образом, за последние 6 лет кубковый трофей в Испании выиграли шесть разных клубов.
В предыдущем сезоне Кубок достался мадридскому «Реалу», в 2022 году – «Бетису», в 2021-м – «Барселоне», в 2020-м – «Сосьедаду», а в 2019-м – «Валенсии».
В 2018 году, как и в 2021-м, трофей выиграла «Барселона».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 апреля 2024, 11:00 0
Бернард сумел стать важной фигурой для «Панатинаикоса»
Футбол | 07 апреля 2024, 07:17 1
В Одессе состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги
Футбол | 06.04.2024, 20:38
Футбол | 06.04.2024, 14:33
Футбол | 06.04.2024, 22:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.04.2024, 19:23 2
06.04.2024, 03:59
Футбол
05.04.2024, 16:16 1
06.04.2024, 08:05 3
06.04.2024, 17:21 3
05.04.2024, 10:39 6
05.04.2024, 21:25 5