Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Испании подтвердил свою уникальность в последние годы
Испания
07 апреля 2024, 10:11 |
646
0

Кубок Испании подтвердил свою уникальность в последние годы

Титул завоевал «Атлетик» из Бильбао

07 апреля 2024, 10:11 |
646
0
Кубок Испании подтвердил свою уникальность в последние годы
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 апреля, в финале Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао добился победы над «Мальоркой» – 1:1, пенальти 4-2.

Таким образом, за последние 6 лет кубковый трофей в Испании выиграли шесть разных клубов.

В предыдущем сезоне Кубок достался мадридскому «Реалу», в 2022 году – «Бетису», в 2021-м – «Барселоне», в 2020-м – «Сосьедаду», а в 2019-м – «Валенсии».

В 2018 году, как и в 2021-м, трофей выиграла «Барселона».

По теме:
Атлетик – Мальорка – 1:1 (пен. 4:2). Триумф басков в финале. Видео голов
Атлетик – победитель Кубка Испании
Атлетик – Мальорка. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании по футболу Атлетик Бильбао Мальорка
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
Футбол | 07 апреля 2024, 11:00 0
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера
«Его мозг работает так же, как у Месси». В Греции отметили экс-хава Шахтера

Бернард сумел стать важной фигурой для «Панатинаикоса»

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия
Футбол | 07 апреля 2024, 07:17 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Александрия

В Одессе состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги

В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Футбол | 06.04.2024, 20:38
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
Футбол | 06.04.2024, 14:33
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
Евро-2024. Календарь сборной Украины U-17 на групповом этапе
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Футбол | 06.04.2024, 22:51
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Барселона планирует заменить Левандовски звездным форвардом из Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
ВИДЕО. Знаменитый Ронни О'Салливан вышел в финал Tour Championship
06.04.2024, 19:23 2
Снукер
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
06.04.2024, 03:59
Футбол
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
05.04.2024, 10:39 6
Футбол
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем