Неудержимый. Де Брюйне вошел в топ-3 голеадоров Ман Сити в истории

В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» добился волевой победы со счетом 4:2 над «Кристал Пэлас».

Бельгийский вингер «горожан» Кевин де Брюйне стал в матче автором дубля и одной голевой передачи.

Голы в ворота «орлов» стали для Де Брюйне 99-м и 100-м в составе «Манчестер Сити» и позволили ему выйти на чистое третье место в реестре бомбардиров клуба за всю историю. Кевин опередил Шона Гоутера, в активе которого 99 голов за «горожан».

Лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» за всю историю является аргентинец Серхио Агуэро, на счету которого 260 голов. Вторую позицию в рейтинге занимает Рахим Стерлинг, имеющий 131 гол в составе «Манчестер Сити».