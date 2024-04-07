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Англия
07 апреля 2024, 09:41 | Обновлено 07 апреля 2024, 09:43
121
0

Неудержимый. Де Брюйне вошел в топ-3 голеадоров Ман Сити в истории

Бельгиец отметился сотым голом за «горожан»

07 апреля 2024, 09:41 | Обновлено 07 апреля 2024, 09:43
121
0
Неудержимый. Де Брюйне вошел в топ-3 голеадоров Ман Сити в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» добился волевой победы со счетом 4:2 над «Кристал Пэлас».

Бельгийский вингер «горожан» Кевин де Брюйне стал в матче автором дубля и одной голевой передачи.

Голы в ворота «орлов» стали для Де Брюйне 99-м и 100-м в составе «Манчестер Сити» и позволили ему выйти на чистое третье место в реестре бомбардиров клуба за всю историю. Кевин опередил Шона Гоутера, в активе которого 99 голов за «горожан».

Лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» за всю историю является аргентинец Серхио Агуэро, на счету которого 260 голов. Вторую позицию в рейтинге занимает Рахим Стерлинг, имеющий 131 гол в составе «Манчестер Сити».

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Transfermarkt
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