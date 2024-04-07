Не только Трубин. В чемпионате Португалии сыграли еще два украинца

Завершились еще три матча чемпионата Португалии. В двух из них сыграли украинцы, причем наши соотечественники провели на поле по 90 минут. Богдан Милованов помог «Ароке» на выезде разгромить «Брагу», а «Визела» с Орестом Лебеденко уступила «Фамаликау».

Чемпионат Португалии. 28 тур

Брага – Арока – 0:3

Голы: Саатчи, 29, аг, Мухика, 34, 89

Фомаликов – Визела – 3:2

Голы: Чикиньо, 6, Ричелли, 43, Кадис, 90+5 – Локило, 55, Петров, 80

Риу Аве – Жил Висенте – 3:0

Голы: Тейшейра, 30, Якубу, 43, пен, Жока, 63

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