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Чемпионат Португалии
Брага
06.04.2024 20:00 – FT 0 : 3
Арока
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Португалия
07 апреля 2024, 05:00 | Обновлено 07 апреля 2024, 05:18
462
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Не только Трубин. В чемпионате Португалии сыграли еще два украинца

Орест Лебеденко и Богдан Милованов вышли в основе своих клубов

07 апреля 2024, 05:00 | Обновлено 07 апреля 2024, 05:18
462
0
Не только Трубин. В чемпионате Португалии сыграли еще два украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Завершились еще три матча чемпионата Португалии. В двух из них сыграли украинцы, причем наши соотечественники провели на поле по 90 минут. Богдан Милованов помог «Ароке» на выезде разгромить «Брагу», а «Визела» с Орестом Лебеденко уступила «Фамаликау».

Чемпионат Португалии. 28 тур

Брага – Арока – 0:3

Голы: Саатчи, 29, аг, Мухика, 34, 89

Фомаликов – Визела – 3:2

Голы: Чикиньо, 6, Ричелли, 43, Кадис, 90+5 – Локило, 55, Петров, 80

Риу Аве – Жил Висенте – 3:0

Голы: Тейшейра, 30, Якубу, 43, пен, Жока, 63

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
29’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сердар Саатчи (Брага).
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Орест Лебеденко Богдан Милованов Риу Аве Жил Висенте Фамаликау Визела Брага Арока чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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