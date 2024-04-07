Португалия07 апреля 2024, 05:00 | Обновлено 07 апреля 2024, 05:18
462
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Не только Трубин. В чемпионате Португалии сыграли еще два украинца
Орест Лебеденко и Богдан Милованов вышли в основе своих клубов
07 апреля 2024, 05:00 | Обновлено 07 апреля 2024, 05:18
462
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Завершились еще три матча чемпионата Португалии. В двух из них сыграли украинцы, причем наши соотечественники провели на поле по 90 минут. Богдан Милованов помог «Ароке» на выезде разгромить «Брагу», а «Визела» с Орестом Лебеденко уступила «Фамаликау».
Чемпионат Португалии. 28 тур
Брага – Арока – 0:3
Голы: Саатчи, 29, аг, Мухика, 34, 89
Фомаликов – Визела – 3:2
Голы: Чикиньо, 6, Ричелли, 43, Кадис, 90+5 – Локило, 55, Петров, 80
Риу Аве – Жил Висенте – 3:0
Голы: Тейшейра, 30, Якубу, 43, пен, Жока, 63
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мухика (Арока).
29’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сердар Саатчи (Брага).
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