Вторая наихудшая. Стала известна оценка Трубина за матч против Спортинга

Состоялся матч 28 тура чемпионата Португалии, в котором встречались лидеры – «Спортинг» и «Бенфика».

Победу одержали хозяева со счетом 2:1, благодаря чему теперь они находятся на первой позиции на расстоянии от второй «Бенфики» в четыре очка.

Украинец Анатолий Трубин вышел в старте «Бенфики» и получил от статистического портала WhoScored отметку 5,9. Худший бал за Анатолия получил только защитник «Бенфики» Фредрик Эурснес, который из-за удаления получил 4,8 балла. Вышедший на замену Кабрал был оценен так же, как и Трубин – 5,9 балла.

Лучшим игроком матча стал автор дубля в составе «Спортинга» Жени Катаму, его игра была оценена в 9, 2 балла.