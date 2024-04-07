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Португалия
07 апреля 2024, 01:52 | Обновлено 07 апреля 2024, 01:54
110
0

Вторая наихудшая. Стала известна оценка Трубина за матч против Спортинга

Хуже Анатолия был оценен только один игрок

07 апреля 2024, 01:52 | Обновлено 07 апреля 2024, 01:54
110
0
Вторая наихудшая. Стала известна оценка Трубина за матч против Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Состоялся матч 28 тура чемпионата Португалии, в котором встречались лидеры – «Спортинг» и «Бенфика».

Победу одержали хозяева со счетом 2:1, благодаря чему теперь они находятся на первой позиции на расстоянии от второй «Бенфики» в четыре очка.

Украинец Анатолий Трубин вышел в старте «Бенфики» и получил от статистического портала WhoScored отметку 5,9. Худший бал за Анатолия получил только защитник «Бенфики» Фредрик Эурснес, который из-за удаления получил 4,8 балла. Вышедший на замену Кабрал был оценен так же, как и Трубин – 5,9 балла.

Лучшим игроком матча стал автор дубля в составе «Спортинга» Жени Катаму, его игра была оценена в 9, 2 балла.

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Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика WhoScored оценки
Источник Sport.ua
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