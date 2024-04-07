Валерий ИВАЩЕНКО: «После собственных детских ошибок пропускали голы»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал проигранный матч своей команды против «Вереса» (0:3) в 23 туре УПЛ.

«Всегда неприятно пропускать быстрый гол. Конечно, он повлиял на ход игры. Мы сегодня создавали моменты, старались играть агрессивно. Но поле было несколько скользким, футболисты скользили. В эпизоде с пенальти наш игрок тоже поскользнулся. Но это футбол. Быстрый гол – это не конец. Всегда можно отыграться.

Но мы пропустили вторично. Этот мяч не засчитали, но психологически он команду несколько подкосил. И пропустили снова. В моральном плане дальше было играть очень тяжело.

В перерыве мы пытались внести коррективы в игру. Важно было быстро забить. Имели моменты. Но снова нас подвела реализация.

Мы знали, что сегодня будет непросто, настраивались. Но сегодня был не наш день. После собственных детских ошибок пропускали голы.

Конечно, мы хотим подниматься выше в турнирной таблице. Но отталкиваемся от результата», – сказал Иващенко.