Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «После собственных детских ошибок пропускали голы»
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 01:50
55
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «После собственных детских ошибок пропускали голы»

Главный тренер «Оболони» рассказал о поражении от «Вереса»

07 апреля 2024, 01:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 01:50
55
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «После собственных детских ошибок пропускали голы»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал проигранный матч своей команды против «Вереса» (0:3) в 23 туре УПЛ.

«Всегда неприятно пропускать быстрый гол. Конечно, он повлиял на ход игры. Мы сегодня создавали моменты, старались играть агрессивно. Но поле было несколько скользким, футболисты скользили. В эпизоде с пенальти наш игрок тоже поскользнулся. Но это футбол. Быстрый гол – это не конец. Всегда можно отыграться.

Но мы пропустили вторично. Этот мяч не засчитали, но психологически он команду несколько подкосил. И пропустили снова. В моральном плане дальше было играть очень тяжело.

В перерыве мы пытались внести коррективы в игру. Важно было быстро забить. Имели моменты. Но снова нас подвела реализация.

Мы знали, что сегодня будет непросто, настраивались. Но сегодня был не наш день. После собственных детских ошибок пропускали голы.

Конечно, мы хотим подниматься выше в турнирной таблице. Но отталкиваемся от результата», – сказал Иващенко.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Часть футболистов использовала сегодня свой шанс»
Шахтер – Рух. Текстовая трансляция матча
Колос – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес - Оболонь Валерий Иващенко
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне
Футбол | 06 апреля 2024, 11:52 3
Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне
Романо рассказал, кто будет стартовым вратарем Реала в следующем сезоне

Инсайдер заверил, что «Реал» и дальше рассчитывает на Куртуа

ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
Футбол | 06 апреля 2024, 18:33 0
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге

Каталонцы – вторая по результативности команда в Ла Лиге

Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино
Футбол | 06.04.2024, 23:40
Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино
Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Футбол | 06.04.2024, 17:21
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Арсенал с Зинченко разбил Брайтон Де Дзерби и вышел в лидеры АПЛ
Футбол | 06.04.2024, 21:35
Арсенал с Зинченко разбил Брайтон Де Дзерби и вышел в лидеры АПЛ
Арсенал с Зинченко разбил Брайтон Де Дзерби и вышел в лидеры АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
05.04.2024, 10:39 6
Футбол
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
06.04.2024, 08:31 1
Теннис
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
05.04.2024, 21:05
Бокс
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
05.04.2024, 18:11 76
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 9
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем