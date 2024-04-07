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  4. Милевский оценил шансы Динамо на выигрыш УПЛ
Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 00:03 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:04
351
0

Милевский оценил шансы Динамо на выигрыш УПЛ

Известный в прошлом футболист признался, что ему нравится игра киевлян в текущем сезоне

07 апреля 2024, 00:03 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:04
351
0
Милевский оценил шансы Динамо на выигрыш УПЛ
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский рассказал о шансах киевлян на чемпионство в УПЛ.

«Я очень верю и надеюсь, что в этом году Киев заберет золотые медали, потому что они очень хорошо выглядят сейчас. Мне очень нравится. Особенно мощно они проводят домашние игры», – сказал Милевский.

Отметим, что «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, имея отставание в два очка от «Шахтера» и «Кривбасса». Правда криворожский клуб сыграл на 2 матча больше.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» стимулирует соперников «Динамо».

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Артем Милевский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
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