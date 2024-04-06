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  4. Артета оценил матч с Брайтоном, в котором Зинченко вышел в старте
Англия
06 апреля 2024, 23:09 |
83
0

Артета оценил матч с Брайтоном, в котором Зинченко вышел в старте

Александр отыграл 72 минуты

06 апреля 2024, 23:09 |
83
0
Артета оценил матч с Брайтоном, в котором Зинченко вышел в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил этот поединок.

«Был сложный матч, ведь «Брайтон» не проигрывал дома в АПЛ еще с августа 2023 года. Наши футболисты сегодня показали зрелый футбол. И в атаке и защите мы показали хороший результат, в том числе и на индивидуальном уровне.

Мы упустили несколько отличных моментов, но команда выглядела действительно сплоченной и имела цель. Завершающие пас и удар могли быть лучше, но это не имеет значения, поскольку мы продолжаем побеждать. Я очень рад победе.

Мы не проигрываем в шести выездных матчах подряд и это хороший показатель, это действительно хорошо и огромный плюс. Мы должны продолжать это делать», – рассказал Артета.

«Арсенал» вышел в лидеры АПЛ, имея в активе 71 очко, «канониры» опережают на один балл «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», который завтра сыграет против «Манчестер Юнайтед».

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник BBC
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