Еще играл Шовковский. Ярмоленко назвал самый памятный матч за Динамо

Один из лидеров «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о лучшем матче в футболке киевлян.

«Это матч против «Шахтера», когда мы выиграли по пенальти. Когда был полный «Олимпийский», когда был Шовковский, когда во время серии пенальти мы проигрывали со счетом 1:3.

[При таком счете] ты понимаешь, что все не в твою пользу, будет трудно вырвать. Ты уже начинаешь думать, что, блин, за 120 минут отдал все силы и чтобы так это решилось по пенальти... Начинаешь уже грустить немножко, и тут все переворачивается, безумные эмоции, плюс на домашнем стадионе. Было супер», – сказал Ярмоленко.

Отметим, что речь идет о финале Кубка Украины 2014/15. Основное и дополнительное время матча завершились без забитых мячей. После первых трех ударов с «отметки» игроки «Шахтера» имели комфортное преимущество 3:1, но удар Тайсона отразил Шовковский, а Ярослав Ракицкий попал в каркас ворот. Гусев и Ярмоленко 4-й и 5-й пенальти забили. Серия завершилась на седьмом ударе, когда за киевлян забил Хачериди, а Шовковский парировал удар Гладкого.