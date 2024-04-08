10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

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Первый матч проходит в Мадриде на стадионе «Метрополитано»

Ответный поединок состоится 16 апреля в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Правило выездного гола не действует.

Испанский «Атлетико» М в первом раунде плей-офф по пенальти прошел итальянский «Интер» (на выезде 0:1, дома 2:1, пен. 3:2).

Немецкая «Боруссия» Д в 1/8 финала выбила из турнира нидерландский ПСВ (1:1 на выезде, 2:0 дома).

Атлетико М – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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