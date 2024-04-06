Португалия06 апреля 2024, 21:52 |
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Трубин второй раз за неделю примет участие в дерби против Спортинга
Известны стартовые составы на матч, который начнется в 22:30
06 апреля 2024, 21:52 |
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В субботу, 6 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Спортинг» и «Бенфика».
Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе»
Наставники обеих команд определились со стартовым составом на этот матч.
Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе. Для Анатолия – это уже второй матч против «Спортинга» за неделю, 2 апреля команды сыграли вничью 2:2.
Начало поединка запланировано в 22:30 по Киеву.
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