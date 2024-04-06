Трубин второй раз за неделю примет участие в дерби против Спортинга

В субботу, 6 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Спортинг» и «Бенфика».

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе»

Наставники обеих команд определились со стартовым составом на этот матч.

Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе. Для Анатолия – это уже второй матч против «Спортинга» за неделю, 2 апреля команды сыграли вничью 2:2.

Начало поединка запланировано в 22:30 по Киеву.