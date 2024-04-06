Италия06 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:42
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Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино
Дубль Сапаты не спас гостей от поражения
06 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:42
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Состоялся матч 31-го тура Серии А, в котором «Эмполи» одержал непростую победу над «Торино» на домашней арене «Стадио Карло Кастеллани».
Украинский легионер хозяев Виктор Коваленко провел вторую встречу подряд на скамейке запасных.
Победа помогла «Эмполи» на три очка оторваться от зоны вылета.
Чемпионат Италии. 31-й тур
«Эмполи» – «Торино» – 3:2
Голы: Камбьяги (6), Канчельери (74), Ньянг (90+4) – Сапата (60, 90+1).
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