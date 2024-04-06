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Чемпионат Италии
Эмполи
06.04.2024 21:45 – FT 3 : 2
Торино
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Италия
06 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:42
71
0

Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино

Дубль Сапаты не спас гостей от поражения

06 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 00:42
71
0
Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 31-го тура Серии А, в котором «Эмполи» одержал непростую победу над «Торино» на домашней арене «Стадио Карло Кастеллани».

Украинский легионер хозяев Виктор Коваленко провел вторую встречу подряд на скамейке запасных.

Победа помогла «Эмполи» на три очка оторваться от зоны вылета.

Чемпионат Италии. 31-й тур

«Эмполи» – «Торино» – 3:2
Голы: Камбьяги (6), Канчельери (74), Ньянг (90+4) – Сапата (60, 90+1).

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чемпионат Италии по футболу Эмполи Торино Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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