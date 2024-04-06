Мирон МАРКЕВИЧ: «Карпаты еще рано поздравлять с победой в Первой лиге»

В третьем туре группы «Чемпионская» Первой лиги львовские «Карпаты» сегодня взяли верх над ФСК «Мариуполь» – 3:1 и укрепили свое лидирующее положение.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «зелено-белых» Мирон Маркевич рассказал, можно ли уже поздравить его подопечных с завоеванием первого места:

- Нет, убежден, что борьба за звание сильнейшей команды Первой лиги еще не закончилась. Возможно, конкретика появится после двух следующих матчей – с «Левым берегом» и «Ингульцом» – нашими ближайшими преследователями.

- В отличие от поединка предыдущего тура, с «Викторией», львовяне сегодня не убедительно выглядели в дебюте, чем и воспользовались мариупольцы, открыв счет.

- Это все психология. Ребята горят желанием продемонстрировать все чему научились на тренировках, но выходят на поле и моментами некоторых не узнать. Конечно, это негативно влияет на стабильность и результат.

Хорошо, что сегодня благодаря нашим подсказкам, поддержке болельщиков подопечным удалось довольно быстро вернуться к игре и получить волевую победу.

Также следует учесть и то, что «Карпаты» служат для соперников прекрасным раздражителем, все настроены сыграть через не могу. Вспомните, какой бой дала «Карпатам» в первом туре «Полтава», не легче было и с «Мариуполем».

- В отчетном поединке даже на замену не вышел бразильский новичок львовян – Ариэльсон.

- Сегодня на острие атаки хорошо действовал его соотечественник Игорь Невес и не было необходимости вносить коррективы. Сейчас Ариэльсон проигрывает в конкуренции, но у него еще будут шансы исправить ситуацию. Помнится, и Игорь Невес не сразу в «Карпатах» был на виду. Поверьте, чем острее будет борьба за место в стартовом составе на каждой позиции, тем сильнее будут становиться «Карпаты», – сказал Маркевич.

Напомним, что ранее состоялись еще пять матчей в рамках 21-го тура Первой лиги. В группе повышения в классе «Карпаты» одержали волевую победу над «Мариуполем».