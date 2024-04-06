Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона
Англия
06 апреля 2024, 22:33 |
1190
0

У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона

Украинский фулбек вышел в стартовом составе

06 апреля 2024, 22:33 |
1190
0
У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. За свое выступление украинский защитник от статистического портала WhoScored получил оценку 6.6 баллов – самая низкая оценка среди всех игроков «Арсенала», вышедших в стартовом составе.

Героям матча был назван Кай Хаверц, который отметился одним голом и одной результативной передачей и получил от WhoScored 8.8 баллов.

Оценки матча Брайтон – Арсенал от WhoScored

По теме:
Артета оценил матч с Брайтоном, в котором Зинченко вышел в старте
Провальная игра? Забарный узнал оценку за поражение в матче с Лутон Таун
Арсенал с Зинченко разбил Брайтон Де Дзерби и вышел в лидеры АПЛ
WhoScored Кай Хаверц Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Брайтон - Арсенал лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Футбол | 06 апреля 2024, 20:38 26
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?

Конфликт возник между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак

Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Теннис | 06 апреля 2024, 06:15 3
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне

Людмила и Надежда сумели обыграть Мелихар и Перес в трех сетах за 2 часа и 12 минут

ВИДЕО. Шелекета забил гол а-ля Месси. Шахтер U-17 разгромил Динамо U-17
Футбол | 06.04.2024, 18:50
ВИДЕО. Шелекета забил гол а-ля Месси. Шахтер U-17 разгромил Динамо U-17
ВИДЕО. Шелекета забил гол а-ля Месси. Шахтер U-17 разгромил Динамо U-17
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
Другие виды | 06.04.2024, 04:55
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
Штутгарт минимально обыграл Боруссию в Дортмунде и догнал Баварию
Футбол | 06.04.2024, 21:32
Штутгарт минимально обыграл Боруссию в Дортмунде и догнал Баварию
Штутгарт минимально обыграл Боруссию в Дортмунде и догнал Баварию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 18
Теннис
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
05.04.2024, 12:00 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
06.04.2024, 08:31 1
Теннис
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
04.04.2024, 22:49 3
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем