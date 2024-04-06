У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона
Украинский фулбек вышел в стартовом составе
В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».
Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. За свое выступление украинский защитник от статистического портала WhoScored получил оценку 6.6 баллов – самая низкая оценка среди всех игроков «Арсенала», вышедших в стартовом составе.
Героям матча был назван Кай Хаверц, который отметился одним голом и одной результативной передачей и получил от WhoScored 8.8 баллов.
Оценки матча Брайтон – Арсенал от WhoScored
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