У кого 8.8? Известна оценка Зинченко за разгромную победу против Брайтона

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брайтон» и «Арсенал».

Игра прошла в Брайтоне на стадионе «Амекс». «Канониры» победили со счетом 3:0.

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. За свое выступление украинский защитник от статистического портала WhoScored получил оценку 6.6 баллов – самая низкая оценка среди всех игроков «Арсенала», вышедших в стартовом составе.

Героям матча был назван Кай Хаверц, который отметился одним голом и одной результативной передачей и получил от WhoScored 8.8 баллов.

Оценки матча Брайтон – Арсенал от WhoScored