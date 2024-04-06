Украинская звезда претендует на очередное признание в Жироне
Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в клубе
Каталонская «Жирона» назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока команды в марте.
Среди четырех футболистов есть украинский форвард Артем Довбик.
Довбик провел в марте за «Жирону» четыре матча и отличился двумя точными ударами.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.
Vota ara pel jugador 🌟 del mes de març!— Girona FC (@GironaFC) April 6, 2024
🎯 Artem Dovbyk
⚔️ @ericgm3
🦁 @portu
🕺 @OficialSavinho
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