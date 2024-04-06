Украинская звезда претендует на очередное признание в Жироне

Каталонская «Жирона» назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока команды в марте.

Среди четырех футболистов есть украинский форвард Артем Довбик.

Довбик провел в марте за «Жирону» четыре матча и отличился двумя точными ударами.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.