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  4. Украинская звезда претендует на очередное признание в Жироне
Испания
06 апреля 2024, 20:10 |
1862
0

Украинская звезда претендует на очередное признание в Жироне

Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в клубе

06 апреля 2024, 20:10 |
1862
0
Украинская звезда претендует на очередное признание в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Каталонская «Жирона» назвала четырех претендентов на звание лучшего игрока команды в марте.

Среди четырех футболистов есть украинский форвард Артем Довбик.

Довбик провел в марте за «Жирону» четыре матча и отличился двумя точными ударами.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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