У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Бернли».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Минимальную победу одержали «ириски» со счетом 1:0.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. За свою игру Миколенко получил от статистического портала WhoScored одну из самых высоких оценок в матче – 7.4.

Лучшим игроком поединка был признан нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, забивший единственный и победный гол в матче и получивший наивысший балл от WhoScored – 8.5.

Оценки матча Эвертон – Бернли от WhoScored