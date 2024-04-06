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  4. У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Англия
06 апреля 2024, 19:55 |
752
0

У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году

Украинец помог «ирискам» победить «Бернли»

06 апреля 2024, 19:55 |
752
0
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Бернли».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Минимальную победу одержали «ириски» со счетом 1:0.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. За свою игру Миколенко получил от статистического портала WhoScored одну из самых высоких оценок в матче – 7.4.

Лучшим игроком поединка был признан нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, забивший единственный и победный гол в матче и получивший наивысший балл от WhoScored – 8.5.

Оценки матча Эвертон – Бернли от WhoScored

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WhoScored Доминик Калверт-Льюин Эвертон Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Бернли лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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