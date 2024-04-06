У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Украинец помог «ирискам» победить «Бернли»
В субботу, 6 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Бернли».
Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Минимальную победу одержали «ириски» со счетом 1:0.
Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. За свою игру Миколенко получил от статистического портала WhoScored одну из самых высоких оценок в матче – 7.4.
Лучшим игроком поединка был признан нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, забивший единственный и победный гол в матче и получивший наивысший балл от WhoScored – 8.5.
Оценки матча Эвертон – Бернли от WhoScored
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