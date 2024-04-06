ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
Каталонцы – вторая по результативности команда в Ла Лиге
Каталонская «Жирона» забила в этом сезоне чемпионата Испании по футболу 62 гола – это второй показатель в Ла Лиге, больше только у «Реала» (66).
Пресс-служба каталонского клуба в социальных сетях обнародовала соответствующий постер, на который попали украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Довбик забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов, Цыганков – 6. Савио и Стуани забили по 8 голов.
Ранее Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
🥇 Els nostres màxims golejadors en @LaLiga 😘🥳😃🕺 pic.twitter.com/xJXK4GFVcm— Girona FC (@GironaFC) April 6, 2024
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