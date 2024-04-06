Каталонская «Жирона» забила в этом сезоне чемпионата Испании по футболу 62 гола – это второй показатель в Ла Лиге, больше только у «Реала» (66).

Пресс-служба каталонского клуба в социальных сетях обнародовала соответствующий постер, на который попали украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Довбик забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов, Цыганков – 6. Савио и Стуани забили по 8 голов.

Ранее Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.

ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге