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  4. ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
Испания
06 апреля 2024, 18:33 |
2121
0

ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге

Каталонцы – вторая по результативности команда в Ла Лиге

06 апреля 2024, 18:33 |
2121
0
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

Каталонская «Жирона» забила в этом сезоне чемпионата Испании по футболу 62 гола – это второй показатель в Ла Лиге, больше только у «Реала» (66).

Пресс-служба каталонского клуба в социальных сетях обнародовала соответствующий постер, на который попали украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Довбик забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов, Цыганков – 6. Савио и Стуани забили по 8 голов.

Ранее Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко.

ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге

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Артем Довбик Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото Жирона
Источник Sport.ua
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