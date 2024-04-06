Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, трансфер форварда сборной Украины всерьез начал изучать английский «Ньюкасл», у которого одни из самых богатых владельцев в АПЛ.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.