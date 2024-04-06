Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Артем Довбик может стать игроком «Ньюкасла»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, трансфер форварда сборной Украины всерьез начал изучать английский «Ньюкасл», у которого одни из самых богатых владельцев в АПЛ.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.
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