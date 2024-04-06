Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Англия
06 апреля 2024, 17:21 |
2884
0

Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины

Артем Довбик может стать игроком «Ньюкасла»

06 апреля 2024, 17:21 |
2884
0
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации инсайдера ESPN Экрема Конура, трансфер форварда сборной Украины всерьез начал изучать английский «Ньюкасл», у которого одни из самых богатых владельцев в АПЛ.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова продать Довбика летом за 28 миллионов евро.

По теме:
ФОТО. Жирона отметила результативность Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
САБО: «Довбик – нестабильный, но он может наделать шума на всю Европу»
Арсенал нацелился на открытие сезона в Серии А
Ньюкасл Жирона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Артем Довбик Экрем Конур
Источник Экрем Конур
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 06 апреля 2024, 08:31 1
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне

Дальше всех из украинок в одиночном разряде прошли Элина и Ангелина Калинина

Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Футбол | 06 апреля 2024, 17:15 0
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок за Кубок Короля

Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Бокс | 05.04.2024, 21:05
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Конкурент Лунина покинет Реал и может перебраться к финалисту ЛЧ
Футбол | 06.04.2024, 10:32
Конкурент Лунина покинет Реал и может перебраться к финалисту ЛЧ
Конкурент Лунина покинет Реал и может перебраться к финалисту ЛЧ
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Футбол | 05.04.2024, 21:25
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
05.04.2024, 11:31 26
Футбол
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
05.04.2024, 23:51
Бокс
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
Усик рассказал, простил ли он Джошуа за выброшенные пояса
05.04.2024, 16:16 1
Бокс
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
05.04.2024, 10:39 6
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 8
Футбол
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 18
Теннис
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 9
Футбол
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем