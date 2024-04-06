Стало известно, сыграет ли Месси против сборной Украины на Олимпиаде
Хавьер Маскерано выбрал других футболистов
20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.
Сборная Украины сыграет в группе В с Аргентиной, Марокко и командой из Азии.
Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано планирует привлечь в свою команду несколько опытных игроков. За аргентинскую сборную должны сыграть действующие чемпионы мира – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Николас Отаменди (Бенфика) и Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
Отмечается, что звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси не примет участие в турнире из-за слишком плотного графика.
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