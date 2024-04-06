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Сборная УКРАИНЫ
06 апреля 2024, 16:59 |
182
0

Стало известно, сыграет ли Месси против сборной Украины на Олимпиаде

Хавьер Маскерано выбрал других футболистов

06 апреля 2024, 16:59 |
182
0
Стало известно, сыграет ли Месси против сборной Украины на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Сборная Украины сыграет в группе В с Аргентиной, Марокко и командой из Азии.

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано планирует привлечь в свою команду несколько опытных игроков. За аргентинскую сборную должны сыграть действующие чемпионы мира – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Николас Отаменди (Бенфика) и Хулиан Альварес (Манчестер Сити).

Отмечается, что звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси не примет участие в турнире из-за слишком плотного графика.

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Источник Twitter
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