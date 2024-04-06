Стало известно, сыграет ли Месси против сборной Украины на Олимпиаде

20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Сборная Украины сыграет в группе В с Аргентиной, Марокко и командой из Азии.

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано планирует привлечь в свою команду несколько опытных игроков. За аргентинскую сборную должны сыграть действующие чемпионы мира – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Николас Отаменди (Бенфика) и Хулиан Альварес (Манчестер Сити).

Отмечается, что звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси не примет участие в турнире из-за слишком плотного графика.