ВИДЕО. Массовая драка фанатов Ромы и Лацио перед дерби
В дело пришлось вмешаться полиции
Сегодня, 6 апреля в рамках 31-го тура Серии А состоится римское дерби между «Ромой» и «Лацио». Матч начнется в 19:00 по Киеву.
Еще за несколько часов до матча в Риме было очень жарко. Фанаты «Ромы» и «Лацио» устроили массовую драку. В дело пришлось вмешаться полиции, которая была вынуждена применять слезоточивый газ:
A poche ore dal derby, scontri nella zona dell’Olimpico tra tifosi di #Roma e #Lazio. La polizia ha separato i due gruppi anche con l’uso dei lacrimogeni: le immagini. pic.twitter.com/ITaHCsQ5ZC— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 6, 2024
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