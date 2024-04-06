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  4. ВИДЕО. Массовая драка фанатов Ромы и Лацио перед дерби
Италия
06 апреля 2024, 17:01 |
930
0

ВИДЕО. Массовая драка фанатов Ромы и Лацио перед дерби

В дело пришлось вмешаться полиции

06 апреля 2024, 17:01 |
930
0
ВИДЕО. Массовая драка фанатов Ромы и Лацио перед дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 апреля в рамках 31-го тура Серии А состоится римское дерби между «Ромой» и «Лацио». Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Еще за несколько часов до матча в Риме было очень жарко. Фанаты «Ромы» и «Лацио» устроили массовую драку. В дело пришлось вмешаться полиции, которая была вынуждена применять слезоточивый газ:

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Рома Рим Лацио Рома - Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу видео фанаты драка с болельщиками полиция
Источник Tuttomercatoweb
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