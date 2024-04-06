ВИДЕО. Массовая драка фанатов Ромы и Лацио перед дерби

Сегодня, 6 апреля в рамках 31-го тура Серии А состоится римское дерби между «Ромой» и «Лацио». Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Еще за несколько часов до матча в Риме было очень жарко. Фанаты «Ромы» и «Лацио» устроили массовую драку. В дело пришлось вмешаться полиции, которая была вынуждена применять слезоточивый газ: