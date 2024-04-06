Ярмолюк сыграет? Известен состав Брентфорда на матч с Астон Виллой

Сегодня, 6 апреля «Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 32-го тура АПЛ на выезде сыграет против «Астон Виллы». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник остался в запасе «Брентфорда» на матч. В двух предыдущих поединках – против «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона» – Ярмолюк выходил в основе.

Составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Торрес, Диего Карлос, Конса, Роджерс, Дуглас Луис, МакГинн, Бэйли, Тилеманс, Уоткинс

«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Айер, Занка, Регилон, Йенсен, Янельт, Дамсгор, Рёрслев, Висса, Мбеумо