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Англия
06 апреля 2024, 16:34 | Обновлено 06 апреля 2024, 17:07
261
0

Ярмолюк сыграет? Известен состав Брентфорда на матч с Астон Виллой

Украинский хавбек начнет матч в запасе

06 апреля 2024, 16:34 | Обновлено 06 апреля 2024, 17:07
261
0
Ярмолюк сыграет? Известен состав Брентфорда на матч с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 6 апреля «Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 32-го тура АПЛ на выезде сыграет против «Астон Виллы». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский полузащитник остался в запасе «Брентфорда» на матч. В двух предыдущих поединках – против «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона» – Ярмолюк выходил в основе.

Составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Торрес, Диего Карлос, Конса, Роджерс, Дуглас Луис, МакГинн, Бэйли, Тилеманс, Уоткинс

«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Айер, Занка, Регилон, Йенсен, Янельт, Дамсгор, Рёрслев, Висса, Мбеумо

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Астон Вилла Брентфорд Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Premier League
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