В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Брентфорд».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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