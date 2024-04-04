06.04.2024 17:00 - : -
Англия04 апреля 2024, 20:21 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:23
24
0
Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии
04 апреля 2024, 20:21 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:23
24
0
В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Брентфорд».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – БрентфордСмотреть трансляцию
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