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Чемпионат Англии
Астон Вилла
06.04.2024 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 апреля 2024, 20:21 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:23
24
0

Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии

04 апреля 2024, 20:21 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:23
24
0
Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 6 апреля, состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Брентфорд».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Брентфорд
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Егор Ярмолюк Брентфорд Астон Вилла чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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