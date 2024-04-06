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  4. САБО: «Довбик – нестабильный, но он может наделать шума на всю Европу»
Сборная УКРАИНЫ
06 апреля 2024, 16:36 |
373
1

САБО: «Довбик – нестабильный, но он может наделать шума на всю Европу»

Экс-тренер сборной Украины поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2024

06 апреля 2024, 16:36 |
373
1
САБО: «Довбик – нестабильный, но он может наделать шума на всю Европу»
Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2024.

«Думаю, мы выйдем из группы, а дальше все будет зависеть от жеребьевки. Возлагаю большие надежды на тренерское дарование Сергея Реброва. Он – великий молодец. Умеет готовить команду, управлять коллективом во время игры.

Мне импонирует волевой характер наших футболистов. Они одолели боснийцев и исландцев после того, как пропустили первыми.

Хотя букмекеры прогнозируют, что на роль лучшего бомбардира будут претендовать Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Криштиану Роналду, я бы не забывал и о Довбике.

Правда, Артем – парень нестабильный. Он может поражать активностью, а может и спать на футбольном поле. Если на Евро Довбик не будет спать, то может наделать шума на всю Европу», – отметил Сабо.

Ранее Сабо подверг критике Довбика.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Йожеф Сабо Артем Довбик
Источник Expres Online
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Комментарии 1
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antt
Головне слово - може. Як тут написано недавно перед плейоф критикував коли не відзначався півтора місяці.. Тепер знову після недавніх матчів думка змінилася. І я думаю щоб футболіст забивав голи на євро, у відборі  він має це робити навіть частіше.  Не менше як мінімум. А скільки матчів пройшло як він за збірну відзначився двічі  чи тричі. впродовж цього періоду?!
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