САБО: «Довбик – нестабильный, но он может наделать шума на всю Европу»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2024.

«Думаю, мы выйдем из группы, а дальше все будет зависеть от жеребьевки. Возлагаю большие надежды на тренерское дарование Сергея Реброва. Он – великий молодец. Умеет готовить команду, управлять коллективом во время игры.

Мне импонирует волевой характер наших футболистов. Они одолели боснийцев и исландцев после того, как пропустили первыми.

Хотя букмекеры прогнозируют, что на роль лучшего бомбардира будут претендовать Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Криштиану Роналду, я бы не забывал и о Довбике.

Правда, Артем – парень нестабильный. Он может поражать активностью, а может и спать на футбольном поле. Если на Евро Довбик не будет спать, то может наделать шума на всю Европу», – отметил Сабо.

Ранее Сабо подверг критике Довбика.