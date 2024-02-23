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  4. Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Испания
23 февраля 2024, 18:04 |
584
2

Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился непопулярным мнением

23 февраля 2024, 18:04 |
584
2
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо дал свой прогноз на лучшего бомбардира Украинской Премьер-лиги 2023/24, а также раскритиковал нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика:

«Лучшим бомбардиром станет Филиппов из «Днепра-1«. Мне он нравится. Он забивной и опытный футболист, который неплохо играет за Максимова.

Заменит ли он полноценно Довбика? Довбика многие нахваливают, но я смотрел последние игры «Жироны» и могу сказать: Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле. С его массой и скоростью он должен постоянно открываться, отходить назад, а этого всего нет. Мне очень интересно, кто его купит с такой игрой?

Довбик сейчас не должен играть в основном составе, как по мне, ветеран Стуани намного лучше. Очевидно, Довбика ставят в основу, чтобы выгодно продать. Раньше он много забивал благодаря классной игре Савио и полузащиты «Жироны», а сейчас они исчезли и вместе с ними исчез Довбик».

Ранее Йожеф Сабо дал свой прогноз на УПЛ 2023/24.

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Йожеф Сабо Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Александр Филиппов Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Alex Sem
скільки живу стільки Сабо когось рукає
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VVO
Мабуть усі досягають віку коли ліпше мовчати а ніж нести якусь херню.
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+1
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