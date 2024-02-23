Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо дал свой прогноз на лучшего бомбардира Украинской Премьер-лиги 2023/24, а также раскритиковал нападающего испанской «Жироны» Артема Довбика:

«Лучшим бомбардиром станет Филиппов из «Днепра-1«. Мне он нравится. Он забивной и опытный футболист, который неплохо играет за Максимова.

Заменит ли он полноценно Довбика? Довбика многие нахваливают, но я смотрел последние игры «Жироны» и могу сказать: Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле. С его массой и скоростью он должен постоянно открываться, отходить назад, а этого всего нет. Мне очень интересно, кто его купит с такой игрой?

Довбик сейчас не должен играть в основном составе, как по мне, ветеран Стуани намного лучше. Очевидно, Довбика ставят в основу, чтобы выгодно продать. Раньше он много забивал благодаря классной игре Савио и полузащиты «Жироны», а сейчас они исчезли и вместе с ними исчез Довбик».

Ранее Йожеф Сабо дал свой прогноз на УПЛ 2023/24.