Арсенал нацелился на открытие сезона в Серии А

«Арсенал» проявляет интерес к форварду «Болоньи» Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

В услугах 22-летнего нидерландца заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Интерес к Зиркзе проявляет целый ряд европейских топ-клубов, включая «Милан». У «Баварии» есть опция обратного выкупа форварда за 40 миллионов евро. Если Зиркзе перейдет в другой клуб – чемпионы Германии получат 50% от суммы трансфера.

В нынешнем сезоне на счету Зиркзе 11 голов и 6 ассистов в 31 матче за «Болонью» во всех турнирах.