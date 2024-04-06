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Англия
06 апреля 2024, 15:35 |
889
1

Арсенал нацелился на открытие сезона в Серии А

Джошуа Зиркзе может покинуть «Болонью»

06 апреля 2024, 15:35 |
889
1
Арсенал нацелился на открытие сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

«Арсенал» проявляет интерес к форварду «Болоньи» Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

В услугах 22-летнего нидерландца заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Интерес к Зиркзе проявляет целый ряд европейских топ-клубов, включая «Милан». У «Баварии» есть опция обратного выкупа форварда за 40 миллионов евро. Если Зиркзе перейдет в другой клуб – чемпионы Германии получат 50% от суммы трансфера.

В нынешнем сезоне на счету Зиркзе 11 голов и 6 ассистов в 31 матче за «Болонью» во всех турнирах.

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Джошуа Зиркзе Болонья Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Бавария
Источник Николо Скира
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Octopus
Ни одного матча за сборную, Арсеналу он точно не нужен. Очередной сливной бачок организовывает интерес, которого нет.
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