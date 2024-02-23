Бавария помешает? Ювентус и Милан борются за открытие сезона в Серии А

«Ювентус» и «Милан» ведут борьбу за одно из открытий нынешнего сезона Серии А – 22-летнего форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Важным фактором в этой борьбе может стать «Бавария», откуда Зиркзе и перешел в «Болонью» летом 2022 года за 8,5 миллиона евро. Дело в том, что у чемпионов Германии есть опция обратного выкупа форварда за 40 миллионов. В случае, если «Болонья» продаст Зиркзе в другой клуб, «Бавария» получит 50% от суммы трансфера.

В нынешнем сезоне на счету Зиркзе 10 голов и 6 ассистов в 27 матчах за «Болонью» во всех турнирах. В январе интерес к Зиркзе проявлял «Арсенал».