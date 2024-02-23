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  4. Бавария помешает? Ювентус и Милан борются за открытие сезона в Серии А
Италия
23 февраля 2024, 23:07 |
487
0

Бавария помешает? Ювентус и Милан борются за открытие сезона в Серии А

Джошуа Зиркзе оказался в сфере интересов многих топ-клубов

23 февраля 2024, 23:07 |
487
0
Бавария помешает? Ювентус и Милан борются за открытие сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

«Ювентус» и «Милан» ведут борьбу за одно из открытий нынешнего сезона Серии А – 22-летнего форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Важным фактором в этой борьбе может стать «Бавария», откуда Зиркзе и перешел в «Болонью» летом 2022 года за 8,5 миллиона евро. Дело в том, что у чемпионов Германии есть опция обратного выкупа форварда за 40 миллионов. В случае, если «Болонья» продаст Зиркзе в другой клуб, «Бавария» получит 50% от суммы трансфера.

В нынешнем сезоне на счету Зиркзе 10 голов и 6 ассистов в 27 матчах за «Болонью» во всех турнирах. В январе интерес к Зиркзе проявлял «Арсенал».

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Болонья Джошуа Зиркзе Милан Ювентус Бавария трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Sport.ua
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