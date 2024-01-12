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  4. Арсенал хочет подписать экс-нападающего Баварии. Цена вопроса – £50 млн
Англия
12 января 2024, 11:33 |
1877
1

Арсенал хочет подписать экс-нападающего Баварии. Цена вопроса – £50 млн

Джошуа Зиркзе из «Болоньи» может продолжить карьеру в АПЛ

12 января 2024, 11:33 |
1877
1
Арсенал хочет подписать экс-нападающего Баварии. Цена вопроса – £50 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Лондонский «Арсенал» внимательно следит за нидерландским нападающим итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзе, сообщает британское издание The Telegraph.

По информации источника, «Болонья» хочет получить за своего 22-летнего футболиста около 50 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя «Арсеналу» действительно нужен еще один форвард, трансфер Зиркзе вряд ли состоится в январе, ведь у «канониров» могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. Однако лондонский клуб может попытаться подписать экс-игрока «Баварии» в конце сезона.

В кампании 2023/24 Джошуа Зиркзе провел 22 матча за «Болонью», отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Арсенал Лондон Болонья трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник The Telegraph
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Gargantua
я думал он в аренде
поспешила бавария
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