Арсенал хочет подписать экс-нападающего Баварии. Цена вопроса – £50 млн

Лондонский «Арсенал» внимательно следит за нидерландским нападающим итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзе, сообщает британское издание The Telegraph.

По информации источника, «Болонья» хочет получить за своего 22-летнего футболиста около 50 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя «Арсеналу» действительно нужен еще один форвард, трансфер Зиркзе вряд ли состоится в январе, ведь у «канониров» могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. Однако лондонский клуб может попытаться подписать экс-игрока «Баварии» в конце сезона.

В кампании 2023/24 Джошуа Зиркзе провел 22 матча за «Болонью», отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.