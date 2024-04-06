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  4. Верес – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 14:38 |
126
0

Верес – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 23-м туре УПЛ

06 апреля 2024, 14:38 |
126
0
Верес – Оболонь. Стали известны стартовые составы
ФК Верес

Сегодня, 6 апреля «Верес» в матче 23-го тура УПЛ примет «Оболонь». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Паст, Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров, Шарай, Янаков, Гайдучик

«Оболонь»: Кичак, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо, Мороз, Черненко, Слободян, Вишневский, Краснопир

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Верес Ровно Оболонь Киев Верес - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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