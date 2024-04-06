Звезда Челси оскорбил игрока МЮ после сумасшедшего камбека

После суперволевой победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в рамках 31-го тура АПЛ футболистам «Челси» трудно было сдержать эмоции.

Как сообщает Daily Mail, сразу после финального свистка полузащитник «синих» Энцо Феранндес подошел к игроку «Юнайтед» Мэйсону Маунту, чтобы оскорбить его. Отметим, что Маунт выступал за «Челси» и является воспитанником лондонцев, но перешел в стан «красных дьяволов» летом 2023 года.

Энцо подошел к Маунту и сказал: «Это — «Челси», а ты трус, трус, трус», — многократно повторил аргентинец.

Отметим, что лондонцы занимают в турнирной таблице 10-е место, а манкунианцы располагаются на шестой строчке.