Атлетико претендует на защитника сборной Италии

«Атлетико» Мадрид вступил в борьбу за центрального защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно. 24-летний игрок находится на первом месте в шорт-листе «Матрасников» на усиление обороны.

Летом «Атлетико», скорее всего, потеряет своего защитника Марио Эрмосо, который покинет клуб свободным агентом. Кроме «Атлетико», на Буонджорнно претендует «Интер», «Милан» и ряд клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Буонджорно 3 гола и 1 ассист в 24 матчах за «Торино» во всех турнирах. Контракт 24-летнего защитника рассчитан до лета 2028 года. «Торино» требует за своего игрока 40 миллионов евро.