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Испания
06 апреля 2024, 13:07 |
151
0

Атлетико претендует на защитника сборной Италии

Еще один клуб включился в борьбу за Алессандро Буонджорно из «Торино»

06 апреля 2024, 13:07 |
151
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Атлетико претендует на защитника сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Буонджорно

«Атлетико» Мадрид вступил в борьбу за центрального защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно. 24-летний игрок находится на первом месте в шорт-листе «Матрасников» на усиление обороны.

Летом «Атлетико», скорее всего, потеряет своего защитника Марио Эрмосо, который покинет клуб свободным агентом. Кроме «Атлетико», на Буонджорнно претендует «Интер», «Милан» и ряд клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Буонджорно 3 гола и 1 ассист в 24 матчах за «Торино» во всех турнирах. Контракт 24-летнего защитника рассчитан до лета 2028 года. «Торино» требует за своего игрока 40 миллионов евро.

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Алессандро Буонджорно Торино Атлетико Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Источник DAZN
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