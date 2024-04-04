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  4. Интер опережает Милан в борьбе за защитника сборной Италии
Италия
04 апреля 2024, 19:02 |
131
0

Интер опережает Милан в борьбе за защитника сборной Италии

Алессандро Буонджорно покинет «Торино» летом

04 апреля 2024, 19:02 |
131
0
Интер опережает Милан в борьбе за защитника сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Буонджорно

«Интер» опережает «Милан» в борьбе за центрального защитника «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.

Сам Буонджорно уже сообщил своему агенту Беппе Ризо, что летом готов покинуть клуб и перейти в «Интер», «Милан» или один из клубов АПЛ. Ожидается, что президент «Торино» Урбано Каиро попросит за игрока 40 миллионов евро, но может согласиться на 30 миллионов плюс бонусы.

В нынешнем сезоне на счету Буонджорно 3 гола и 1 ассист в 24 матчах за «Торино» во всех турнирах. Контракт 24-летнего защитника рассчитан до лета 2028 года.

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Интер Милан Торино Милан Алессандро Буонджорно трансферы трансферы Серии A
Источник Tuttosport
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