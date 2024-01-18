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Италия
18 января 2024, 21:23 | Обновлено 18 января 2024, 21:24
453
0

Милан работает над подписанием защитника сборной Италии

Алессандро Буонджорно может покинуть «Торино»

18 января 2024, 21:23 | Обновлено 18 января 2024, 21:24
453
0
Милан работает над подписанием защитника сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Буонджорно

«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Торино» требует за своего игрока как минимум 30 миллионов евро, «Милан» готов предложить не более 20 миллионов и хотел бы включить в сделку кого-то их своих игроков.

Ситуацию для «россонери» усложняет тот факт, что в борьбу за Буонджорно могут включиться другие клубы, среди которых – мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне на счету Буонджорно 3 гола и 1 ассист в 19 матчах за «Торино» во всех турнирах. Стоимость 24-летнего итальянца оценивается в 22 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что летом «Милан» покинет Симон Кьер.

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Источник Sky Sport Italia
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