Милан работает над подписанием защитника сборной Италии
Алессандро Буонджорно может покинуть «Торино»
«Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Торино» требует за своего игрока как минимум 30 миллионов евро, «Милан» готов предложить не более 20 миллионов и хотел бы включить в сделку кого-то их своих игроков.
Ситуацию для «россонери» усложняет тот факт, что в борьбу за Буонджорно могут включиться другие клубы, среди которых – мюнхенская «Бавария».
В нынешнем сезоне на счету Буонджорно 3 гола и 1 ассист в 19 матчах за «Торино» во всех турнирах. Стоимость 24-летнего итальянца оценивается в 22 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2028 года.
Ранее сообщалось о том, что летом «Милан» покинет Симон Кьер.
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