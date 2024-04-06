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  4. Ювентус избавится от форварда сборной Италии в конце сезона
Италия
06 апреля 2024, 12:05 |
254
0

Ювентус избавится от форварда сборной Италии в конце сезона

Мойзе Кин больше не нужен «Старой Синьоре»

06 апреля 2024, 12:05 |
254
0
Ювентус избавится от форварда сборной Италии в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

«Ювентус» принял решение избавиться от форварда сборной Италии Мойзе Кина в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.

Кин больше не входит в плане «Ювентуса», его уровень игры не устраивает руководство «Старой Синьоры», вне зависимости от того, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Кин провел 16 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и не отличился гни одним результативным действием. Контракт 24-летнего форварда рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В январе Кин был близок к переходу в «Атлетико», но провалил медосмотр.

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Ювентус Мойзе Кин трансферы трансферы Серии A
Источник Tuttosport
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