Два игрока Вереса не смогут сыграть против Оболони

В сегодняшнем поединке 23-го тура чемпионата УПЛ между «Вересом» и «Оболонью» на кону будет шесть очков, ведь встречаются соседи по таблице.

Как стало известно Sport.ua, ровенчанам не смогут помочь дисквалифицированный Марко Мрвальевич и травмированный Евгений Банада, отсутствовавший и в матче предыдущего тура – с «Черноморцем».

А вот еще один опытный игрок «Вереса» Евгений Морозко, также из-за повреждения не игравший с одесситами, уже вернулся в строй и готов сегодня выйти на поле.

«Верес» с 16 очками занимает 14 место в чемпионате УПЛ, однако в случае победы над «пивоварами» обойдет их в турнирной таблице.

Ранее стало известно, на сколько дисквалифицирован легионер «Верес».