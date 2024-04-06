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  4. Два игрока Вереса не смогут сыграть против Оболони
Украина. Премьер лига
06 апреля 2024, 11:20 |
187
0

Два игрока Вереса не смогут сыграть против Оболони

Банада и Мрвальевич вне игры, Морозко уже рвется в бой

06 апреля 2024, 11:20 |
187
0
Два игрока Вереса не смогут сыграть против Оболони
ФК Верес. Марко Мрвальевич

В сегодняшнем поединке 23-го тура чемпионата УПЛ между «Вересом» и «Оболонью» на кону будет шесть очков, ведь встречаются соседи по таблице.

Как стало известно Sport.ua, ровенчанам не смогут помочь дисквалифицированный Марко Мрвальевич и травмированный Евгений Банада, отсутствовавший и в матче предыдущего тура – с «Черноморцем».

А вот еще один опытный игрок «Вереса» Евгений Морозко, также из-за повреждения не игравший с одесситами, уже вернулся в строй и готов сегодня выйти на поле.

«Верес» с 16 очками занимает 14 место в чемпионате УПЛ, однако в случае победы над «пивоварами» обойдет их в турнирной таблице.

Ранее стало известно, на сколько дисквалифицирован легионер «Верес».

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Верес Ровно Оболонь Киев Марко Мрвальевич Евгений Морозко Евгений Банада Верес - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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